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Вратарь «Вест Бромвича» повторил антирекорд АПЛ

Вратарь «Вест Бромвича» повторил антирекорд АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» прошёл матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

По сообщениям Opta Sport, вратарь «Вест Бромвича» Сэм Джонстон проводил 21-й матч в АПЛ. Он пропустил уже 50 голов и таким образом повторил антирекорд голкипера «Барнсли» Дэвида Уотсона, установленный в сезоне-1997/1998.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Sport, в "Твиттере".

Единственный матч, когда Джонстон оставил свои ворота на замке, — встреча 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Видео гола Билли Шарпа, ставшего антирекордным для Сэма Джонстона

«Шеффилд Юнайтед» в 22 матчах набрал 11 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (12) — на 19-м месте.

«Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу в домашнем матче с «Вест Бромвичем»
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