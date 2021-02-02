Матч с «Интером» стал для Буффона 1100-м в карьере
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон празднует новый «футбольный юбилей». Так, первый полуфинальный матч Кубка Италии с «Интером» стал у 43-летнего вратаря 1100-м в профессиональной карьере футболиста. Об этом достижении итальянца сообщает OptaPaolo.
На счету Джанлуиджи Буффона 679 матчей за «Ювентус», 220 — за «Парму», 176 — за сборную Италии, 25 — за «Пари Сен-Жермен».
На взрослом уровне голкипер дебютировал в 1995 году. Первые шесть лет профессиональной карьеры Буффон выступал в составе «Пармы», после чего перешёл в «Ювентус». Сезон-2018/2019 Джанлуиджи провёл в составе «ПСЖ» (Франция), после чего вновь вернулся в расположение «старой синьоры». За национальную команду Италии выступал с 1997 по 2018 год.
Буффон намерен продлить контракт с «Ювентусом» и стать самым возрастным игроком в Серии А
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