Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Байер» вылетел из Кубка Германии, проиграв команде из четвёртого дивизиона

«Байер» вылетел из Кубка Германии, проиграв команде из четвёртого дивизиона
Футбол / Германия 0

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Рот-Вайсс» принимал леверкузенский «Байер». Встреча прошла на стадионе «Эссен» в Эссене и завершилась победой хозяев в дополнительное время (2:1).

В дополнительное время встречи, на 105-й минуте, нападающий «Байера» Леон Бэйли открыл счёт. Через 3 минуты форвард «Рот-Вайсс» Огузхан Кефкир сравнял счёт. На 117-й минуте встречи нападающий хозяев Симон Энгельман установил итоговый счёт матча.

Таким образом, «Рот-Вайсс» вышел в следующую стадию Кубка Германии, а леверкузенский «Байер» завершил выступления в турнире.

Леверкузенский «Байер» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Бавария» (45).

Кубок Германии. 1/8 финала
02 февраля 2021, вторник. 20:30 МСК
Рот-Вайсс Эс
Эссен
Окончен
2 : 1
ДВ
Байер
Леверкузен
0:1 Бэйли – 105'   1:1 Кефкир – 108'   2:1 Энгельман – 117'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021