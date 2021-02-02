«Байер» вылетел из Кубка Германии, проиграв команде из четвёртого дивизиона

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Рот-Вайсс» принимал леверкузенский «Байер». Встреча прошла на стадионе «Эссен» в Эссене и завершилась победой хозяев в дополнительное время (2:1).



В дополнительное время встречи, на 105-й минуте, нападающий «Байера» Леон Бэйли открыл счёт. Через 3 минуты форвард «Рот-Вайсс» Огузхан Кефкир сравнял счёт. На 117-й минуте встречи нападающий хозяев Симон Энгельман установил итоговый счёт матча.



Таким образом, «Рот-Вайсс» вышел в следующую стадию Кубка Германии, а леверкузенский «Байер» завершил выступления в турнире.

Леверкузенский «Байер» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Бавария» (45).