«Байер» вылетел из Кубка Германии, проиграв команде из четвёртого дивизиона
В матче 1/8 финала Кубка Германии «Рот-Вайсс» принимал леверкузенский «Байер». Встреча прошла на стадионе «Эссен» в Эссене и завершилась победой хозяев в дополнительное время (2:1).
В дополнительное время встречи, на 105-й минуте, нападающий «Байера» Леон Бэйли открыл счёт. Через 3 минуты форвард «Рот-Вайсс» Огузхан Кефкир сравнял счёт. На 117-й минуте встречи нападающий хозяев Симон Энгельман установил итоговый счёт матча.
Таким образом, «Рот-Вайсс» вышел в следующую стадию Кубка Германии, а леверкузенский «Байер» завершил выступления в турнире.
Леверкузенский «Байер» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Бавария» (45).
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