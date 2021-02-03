Артета — о матче с «Вулверхэмптоном»: судья ошибочно удалил Луиса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение «канониров» в матче 22-го тура АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» (1:2).
«Сегодня команда прекрасно начала матч, полностью владела преимуществом и должна была ещё в первом тайме забивать как минимум три мяча, но удаление Давида Луиса полностью изменило сюжет матча. Я видел уже как миниму 10 раз в разных ракурсах повтор момента удаления Луиса и я не увидел контакта бразильца с ногой соперника. Я посмотрел с семи разных камер и не увидел там никакого нарушения.
Во второй половине матча команда продолжала стараться, продолжала играть, продолжала верить в победу. В перерыве футболисты не опускали головы и верили, что они всё ещё могут выиграть. Очевидно, сразу после перерыва Жоау Моутинью забил невероятный гол с дальней дистанции, хотя до этого у них не было никаких опасных моментов.
Мы попали в штангу, попали в перекладину, их вратарь сделал пару отличных спасений. Мы играли исключительно хорошо, забили один гол и должны были забить ещё три или четыре и ещё до нашего первого удаления имели бы большой разрыв в счёте. У меня нет никаких претензий к судьям по поводу второй красной карточки.
Несмотря на поражение, футболисты „Арсенала“ каждый день увеличивают мою веру в них», — цитирует Артету BBC.
Видео победного гола «Вулверхэмптона» в матче с «Арсеналом»
Это первый проигрыш подопечных Микеля Артеты в восьми последних матчах АПЛ.
«Вулверхэмптон» в 22 матчах набрал 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 10-м месте.
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