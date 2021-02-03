Криштиану Роналду — лучший футболист десятилетия в Европе по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов десятилетия в Европе.
Рейтинг возглавил нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На втором месте расположился защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос. Тройку замыкает голкипер мюнхенской «Баварии» и национальной команды Германии Мануэль Нойер.
Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. Ранее португальский футболист играл за лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». С 2003 года Роналду вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды форвард — чемпион Европы (2016) и победитель Лиги наций УЕФА (2019).
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