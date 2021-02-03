Зурико Давиташвили: у «Ротора» есть сила. Надеюсь, мы останемся в Российской Премьер-Лиге
Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили рассказал о сборах волгоградской команды.
«Второй сбор уже. Было тяжело, много беговой работы. Думаю, на третьем сборе будет больше тактики. Наша задача — остаться в высшей лиге. Думаю, это будет тяжело. Но у нас сила, и я надеюсь, мы это сделаем», — приводит слова Давиташвили сайт телеканала «Матч ТВ».
Волгоградский «Ротор», набрав 14 очков в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей. Команда проведёт первый официальный матч в 2021 году 26 февраля. В 20-м туре Российской Премьер-Лиги коллектив сыграет на выезде с «Тамбовом». Начало встречи – в 19:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
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