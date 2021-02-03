Дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Интером»

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Интер» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 26-й минуте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. Через 9 минут Роналду оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» состоится 9 февраля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В 1/4 финала турнира «Ювентус» разгромил СПАЛ (4:0), а миланский «Интер» со счётом 2:1 обыграл «Милан». В другом полуфинальном матче Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Наполи». Первая матч состоится 3 февраля.
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