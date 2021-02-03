Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» отказался продавать Демирала в «Ливерпуль». Мерсисайдцы предлагали € 57 млн

«Ювентус» отказался продавать Демирала в «Ливерпуль». Мерсисайдцы предлагали € 57 млн
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал мог перебраться на Туманный Альбион в зимнее трансферное окно. В услугах 22-летнего турка был заинтересован «Ливерпуль», об этом информирует Sport Mediaset.

Мерсисайдцы предлагали за Демирала € 57 млн, но «Ювентус» отказался отпускать Мериха, так как руководство клуба рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. «Ливерпуль» пытался оформить трансфер турецкого защитника в последние дни зимнего трансферного окна.

Демирал недавно восстановился после разрыва крестообразных связок колена. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн. Сам Мерих хочет остаться в Турине и бороться за место в основном составе «Ювентуса».

Напомним, в последние дни трансферного периода «Ливерпуль» подписал другого турецкого защитника — речь об Озане Кабаке из «Шальке-04».

Стали известны условия трансфера Кабака в «Ливерпуль»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021