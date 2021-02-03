«Ювентус» отказался продавать Демирала в «Ливерпуль». Мерсисайдцы предлагали € 57 млн

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал мог перебраться на Туманный Альбион в зимнее трансферное окно. В услугах 22-летнего турка был заинтересован «Ливерпуль», об этом информирует Sport Mediaset.
Мерсисайдцы предлагали за Демирала € 57 млн, но «Ювентус» отказался отпускать Мериха, так как руководство клуба рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. «Ливерпуль» пытался оформить трансфер турецкого защитника в последние дни зимнего трансферного окна.
Демирал недавно восстановился после разрыва крестообразных связок колена. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн. Сам Мерих хочет остаться в Турине и бороться за место в основном составе «Ювентуса».
Напомним, в последние дни трансферного периода «Ливерпуль» подписал другого турецкого защитника — речь об Озане Кабаке из «Шальке-04».
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