«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Кубка Германии благодаря победе в дополнительное время

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Падерборн». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 3:2.

«Боруссия» начала матч достаточно активно. Так, на 6-й минуте ворота соперника распечатал Эмре Джан, а уже на 16-й минуте Джейдон Санчо удвоил преимущество своей команды. После этого «шмели» стали играть по счёту, а «Падерборн» получил плацдарм для собственных атак. Гости долго пытались вскрыть дортмундскую оборону и на 79-й минуте им это всё-таки удалось — гол забил Юлиан Юстван.

Концовка основного времени складывалась весьма драматично. На 90+5-й минуте Эрлинг Холанд забил третий гол «Боруссии», но арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора из-за нарушения правил в атаке. По закону жанра на 90+8-й минуте скромный «Падерборн» сравнял счёт — вышедший на замену Принс Овусу реализовал пенальти, переведя игру в дополнительное время.

В экстра-таймах на первый план вышел уровень исполнительского мастерства, который у «Боруссии» значительно выше. Как следствие, на 96-й минуте Эрлинг Холанд забил победный гол «шмелей».

Дортмундский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Германии. Имя своего соперника «Боруссия» узнает в результате жеребьёвки.