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«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Кубка Германии благодаря победе в дополнительное время

«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Кубка Германии благодаря победе в дополнительное время
Футбол / Германия 0
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В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Падерборн». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 3:2.

«Боруссия» начала матч достаточно активно. Так, на 6-й минуте ворота соперника распечатал Эмре Джан, а уже на 16-й минуте Джейдон Санчо удвоил преимущество своей команды. После этого «шмели» стали играть по счёту, а «Падерборн» получил плацдарм для собственных атак. Гости долго пытались вскрыть дортмундскую оборону и на 79-й минуте им это всё-таки удалось — гол забил Юлиан Юстван.

Концовка основного времени складывалась весьма драматично. На 90+5-й минуте Эрлинг Холанд забил третий гол «Боруссии», но арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора из-за нарушения правил в атаке. По закону жанра на 90+8-й минуте скромный «Падерборн» сравнял счёт — вышедший на замену Принс Овусу реализовал пенальти, переведя игру в дополнительное время.

В экстра-таймах на первый план вышел уровень исполнительского мастерства, который у «Боруссии» значительно выше. Как следствие, на 96-й минуте Эрлинг Холанд забил победный гол «шмелей».

Дортмундский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Германии. Имя своего соперника «Боруссия» узнает в результате жеребьёвки.

Кубок Германии. 1/8 финала
02 февраля 2021, вторник. 22:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 2
ДВ
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Джан – 6'   2:0 Санчо – 16'   2:1 Юстван – 79'   2:2 Овусу – 90+7' (пен)   3:2 Холанд – 95'
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