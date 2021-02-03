Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Спорный пенальти, дубль Роналду и ошибка Хандановича – в обзоре матча «Интер» — «Ювентус»

Вчера, во вторник, 2 февраля, в первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Интер» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 26-й минуте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. Через 9 минут Роналду оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

«Чемпионат» предлагает вам посмотреть видеообзор матча.

Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» состоится 9 февраля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В 1/4 финала турнира «Ювентус» разгромил СПАЛ (4:0), а миланский «Интер» со счётом 2:1 обыграл «Милан». В другом полуфинальном матче Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Наполи». Первая матч состоится 3 февраля.