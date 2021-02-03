Оуэн – о пенальти на Марсьяле: самый очевидный нырок, который я когда-либо видел

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн прокомментировал эпизод в матче 22-го тура чемпионата Англии между «красными дьяволами» и «Саутгемптоном», когда при счёте 6:0 в ворота «святых» был назначен пенальти за фол на Антони Марсьяле.

«Это решение подводит итог всему. Показательно, что это решение уже ни на что не влияло. Но если это пенальти, то игра официально завершена. очевидный нырок, который я когда-либо видел. Бардак», — написал Оуэн в «Твиттере».

Видео нарушения на Марсьяле доступно на «Чемпионате».

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.