Сульшер: игроки «МЮ» были безжалостны и играли так будто это их последняя игра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги встречи 22-го тура английской Премьер-лиги, в которой его подопечные обыграли «Саутгемптон» со счётом 9:0.



«Игроки были безжалостны, они продолжали атаковать весь матч. Они хотели этого всё больше и больше. Когда ты играешь в футбол, ты должен извлечь из этого максимум пользы. Команда играла так, как будто это могла быть их последняя игра, поэтому все очень довольны.



Больше всего я оценил этот голод и стремление делать правильные вещи, становиться лучше, вырабатывать правильные инстинкты, это единственный способ стать лучше. Вы можете увидеть множество вещей, над которыми мы работаем. Мы хотим быть немного непредсказуемыми. Игроки делали это превосходно, свобода творчества и воображение, игра во всю ширину поля — это вызывало лишь позитивные эмоции.



Иногда, когда вы играете против десятерых, соперник может сесть в плотную оборону. В этот момент мы здорово переключались с фланга на фланг, удачно расставлялись на чужой половине, демонстрируя хорошее движение — мы играли так, как должны», — цитирует Сульшера Goal.

«Манчестер Юнайтед» не выигрывал с разницей в 9 мячей с марта 1995 года