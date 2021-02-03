Рашфорд побил достижение Кантона по голам за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд обошёл легенду клуба Эрика Кантона по количеству забитых мячей за манкунианцев.

В матче АПЛ с «Саутгемптоном», завершившемся со счётом 9:0 в пользу «МЮ», 23-летний Рашфорд забил 83-й мяч за свою команду во всех турнирах. По этому показателю он опередил легенду клуба Эрика Кантона, забившего 82 гола.

Ближайшая цель Рэшфорда – Дэвид Бекхэм, у которого 85 голов. Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни – 253 гола.

После победы над «святыми» подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.