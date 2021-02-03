Рашфорд побил достижение Кантона по голам за «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд обошёл легенду клуба Эрика Кантона по количеству забитых мячей за манкунианцев.
В матче АПЛ с «Саутгемптоном», завершившемся со счётом 9:0 в пользу «МЮ», 23-летний Рашфорд забил 83-й мяч за свою команду во всех турнирах. По этому показателю он опередил легенду клуба Эрика Кантона, забившего 82 гола.
Ближайшая цель Рэшфорда – Дэвид Бекхэм, у которого 85 голов. Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни – 253 гола.
После победы над «святыми» подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
06:12
-
06:00
-
05:16
-
05:04
-
04:07
-
03:54
-
03:38
-
02:34
-
02:09
-
01:44
-
01:27
-
01:24
-
01:09
-
01:08
-
00:54
-
00:43
-
00:25
-
00:17
-
00:14
-
00:04
- 2 февраля 2021
-
23:41
-
23:33
-
23:29
-
23:17
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:21
-
22:09
-
22:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам