Победа «МЮ» со счётом 9:0 и дубль Роналду в полуфинале Кубка Италии. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 9:0 в 22-м туре АПЛ, а дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Интером» – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Интером».

2. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 9:0.

3. Нортуг пробежал на лыжах 567 км за месяц. В Норвегии заговорили о его возвращении в гонки.

4. Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА в декабре и январе.

5. Рафаэль Бенитес согласился возглавить «Наполи».

6. Сборная России по мини-футболу обыграла Грузию в отборе ЧЕ-2022.

7. «Арсенал» вдевятером проиграл «Вулверхэмптону» и прервал семиматчевую беспроигрышную серию.

8. «Колорадо» победил «Миннесоту», голы у Ничушкина и Капризова.

9. «Зенит» одержал пятую кряду победу в Единой лиге ВТБ, остановив «Нижний Новгород».

10. Вратарь «Вест Бромвича» повторил антирекорд АПЛ.