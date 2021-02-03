Победа «МЮ» со счётом 9:0 и дубль Роналду в полуфинале Кубка Италии. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 9:0 в 22-м туре АПЛ, а дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Интером» – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Интером».
2. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 9:0.
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