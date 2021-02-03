Дюков: меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» — со мной, и это, безусловно, мешает

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал, что его ассоциируют с «Зенитом».



«Изменить что-то может только время. Мои амбиции — развитие российского футбола в целом. Чтобы преуспеть в этом, мне нужно доверие со стороны коллег по цеху. Если не будет доверия, мне будет сложно работать. Да, я понимаю, что меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» — со мной, и это, безусловно, мешает.



Я не участвую в назначении судей матчей «Зенита», не звоню им. Давайте посмотрим на ключевые ошибки в пользу и против команды, которых примерно равное количество.



Если взять кубковый матч со «Спартаком» в Санкт-Петербурге, была допущена ошибка в регламенте, что плохо. Оба решения — провести матч в Москве или в Санкт-Петербурге — были юридически ущербны. Более справедливым с точки зрения уже сложившейся практики было решение провести матч в Санкт-Петербурге. И его принимал исполком, я не голосовал. Давайте вспомним, где «Зенит» проводил два последних матча за Суперкубок, — в Москве против московских команд», — цитирует Дюкова «Спорт-экспресс».

Самые влиятельные люди российского футбола. Рейтинг «Чемпионата». Часть вторая В первой десятке не только хорошо известные лица — есть несколько «серых кардиналов».