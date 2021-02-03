Тренер «Сахалинца»: если у Тарасова будет предложение из РПЛ, он уйдёт. Мы его не удержим

Главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов прокомментировал информацию о переходе бывшего футболиста сборной России Дмитрия Тарасова.



«Идея пошла от нашего генерального директора Михаила Литвина. Они с нашим управляющим Сергеем Брайном общаются с Тарасовым и договорились, что он сейчас поработает с нами, подписали с ними контракт. Пока он работает индивидуально с физиотеравпетом, а к нам приходит по возможности, чтобы не забыть, что такое работа с мячом.



Если у него будет предложение из РПЛ, он уйдёт. Мы его не удержим. Многие ребята делали подобные шаги: Павлюченко, Самедов, Шишкин выступали за «Знамя». Да и у нас много хороших и молодых футболистов. Думаю, что когда ты играешь в футбол на любом уровне, мотивация будет.



Сейчас уже начались игры на Кубок президента Московской федерации футбола. С февраля начнётся еще один. Пока мы в Москве. На сборы за границу не собираемся. Теоретически Тарасов может сыграть за нас уже в ближайшее время, но пока он не готов на 100 процентов. Однако на тренировках, конечно, на три головы сильнее», — цитирует Дроздова Eurosport.

«Сахалинец» анонсировал переход Дмитрия Тарасова