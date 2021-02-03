Тренер «Сахалинца»: если у Тарасова будет предложение из РПЛ, он уйдёт. Мы его не удержим

Главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов прокомментировал информацию о переходе бывшего футболиста сборной России Дмитрия Тарасова.
«Идея пошла от нашего генерального директора Михаила Литвина. Они с нашим управляющим Сергеем Брайном общаются с Тарасовым и договорились, что он сейчас поработает с нами, подписали с ними контракт. Пока он работает индивидуально с физиотеравпетом, а к нам приходит по возможности, чтобы не забыть, что такое работа с мячом.
Если у него будет предложение из РПЛ, он уйдёт. Мы его не удержим. Многие ребята делали подобные шаги: Павлюченко, Самедов, Шишкин выступали за «Знамя». Да и у нас много хороших и молодых футболистов. Думаю, что когда ты играешь в футбол на любом уровне, мотивация будет.
Сейчас уже начались игры на Кубок президента Московской федерации футбола. С февраля начнётся еще один. Пока мы в Москве. На сборы за границу не собираемся. Теоретически Тарасов может сыграть за нас уже в ближайшее время, но пока он не готов на 100 процентов. Однако на тренировках, конечно, на три головы сильнее», — цитирует Дроздова Eurosport.
- 3 февраля 2021
-
10:44
-
10:30
-
10:20
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:42
-
09:29
-
08:30
-
08:00
-
06:12
-
06:00
-
05:16
-
05:04
-
04:07
-
03:54
-
03:38
-
02:34
-
02:09
-
01:44
-
01:27
-
01:24
-
01:09
-
01:08
-
00:54
-
00:43
-
00:25
-
00:17
-
00:14
-
00:04
- 2 февраля 2021
-
23:41
-
23:33
-
23:29