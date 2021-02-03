«Ливерпуль» представил Озана Кабака

«Ливерпуль» на своём официальном сайте представил новичка команды защитника Озана Кабака, перешедшего в клуб из «Шальке-04».
Турецкий футболист прибыл в расположение мерсисайдцев и принял участие в фотосессии. За свою новую команду Озан будет выступать под 19-м номером.
Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»
Напомним, Кабак перешёл в «Ливерпуль» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.
Озан выступал за «Шальке» с 2019 года, а до этого играл за «Штутгарт» и «Галатасарай». В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги и получил 5 жёлтых карточек.
«Ливерпуль», набрав 40 очков в 21 туре, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (у обеих команд по 44 очка).
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