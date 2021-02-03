Владислав Радимов – о «Спартаке»: что ж там за змеиное логово такое?

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал высказывания защитника московского «Динамо» Сергея Паршивлюка и бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры.



«Меня с детства учили: сказал А – говори и Б.Надо уметь брать на себя ответственность. Нельзя переводить стрелки на других. К чему вспомнил: сегодня следил за интервью экс-спартачей и просто офигевал. Сколько позориться-то можно – что игрокам, что тренерам? Что ж там за змеиное логово такое?» — написал Радимов в своём «твиттере».



Ранее Сергей Паршивлюк подтвердил, что ветераны «Спартака» поспособствовали его уходу из клуба. Каррера резко прокомментировал его заявление и назвал его слова чушью собачью и абсолютной ложью.



Паршивлюк является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2007 по 2016 год. С красно-белыми трижды становился серебряным призёром чемпионата России. В дальнейшем Сергей выступал за «Анжи» и «Ростов», а в 2019 году перешёл в «Динамо». В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, отдал 1 голевой пас и получил 7 жёлтых карточек.

Паршивлюк отреагировал на резкое высказывание Карреры