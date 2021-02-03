Максименко: не напрягает, что меня не вызывают в сборную. Я не девочка, чтобы обижаться

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос, не напрягает ли его тот факт, что его не вызывают в сборную России, несмотря на статус основного голкипера красно-белых.
«А меня вызывают в сборную. В молодёжную! И мне там очень нравится. У меня там цикл, и я его доиграю. Я капитан, на носу чемпионат Европы. Видишь, ближайшие планы есть, а дальше я просто не загадываю. Так что меня ситуация, о которой ты говоришь, вообще не напрягает.
Черчесов не вызывает в сборную молодых? Так это же к нему вопрос, а не ко мне. Я-то при чём? Не обидно ли? Я же не девочка, чтобы обижаться. Отношусь к этому абсолютно спокойно. За Сафонова я только рад. Почему нет? Основная сборная — ни фига себе!» — цитирует Максименко Sport24.
Максименко выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний вратарь принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 21 гол.
- 3 февраля 2021
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