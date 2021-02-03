Александр Максименко отреагировал на статью о себе в испанском издании AS

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о критике в свой адрес, а также высказался о хвалебной статье испанского издания AS про себя.
«Поначалу было тяжело. Я же всё мониторил, поэтому постоянно попадалось на глаза — то в интернете, то по телевизору. Но не могу сказать, что это сильно задевало. Сейчас-то я просто не обращаю внимания, потому что понимаю: все комментарии пишут люди, далёкие от футбола. Хотя новостную ленту открываю регулярно. Вот к своим родным или тренерам я прислушиваюсь. Всё остальное неинтересно. Когда высказываются бывшие футболисты, спокойно отношусь. Принцип такой: сколько людей, столько и мнений. Тем более, как мне кажется, многие специально говорят в эфире что-нибудь погорячее, чтобы это цитировали и обсуждали.
AS рекомендовала меня европейским топ-клубам? Да, я видел эту статью — друзья присылали. Было очень неожиданно, конечно», — приводит слова Максименко Sport24.
- 3 февраля 2021
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