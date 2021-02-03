Клопп: Кабак — настоящая личность. Вагнер всегда говорил, что это будущий капитан

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что обсуждал со своим другом, бывшим наставником «Шальке-04» Дэвидом Вагнером, защитника Озана Кабака, который на днях перешёл из немецкого клуба в английский.



«Дэйв очень положительно отзывался о Кабаке. Он всегда говорил, что Озан — будущий капитан. Это настоящая личность.



Кабак приехал в Германию совсем молодым, и все понимали, что это большой талант. Озану всего 20 лет. Мне кажется, для него это удачный момент для перехода, потому что, как и любому другому игроку в мире, ему нужна стабильная команда, и мы можем это предложить», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Напомним, Кабак перешёл в «Ливерпуль» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа. За свою новую команду турок будет выступать под 19-м номером.

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