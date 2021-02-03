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«Не Анри, а Анри Енверович». Защитник «Арсенала» Хагуш вошёл в тренерский штаб Парфёнова

«Не Анри, а Анри Енверович». Защитник «Арсенала» Хагуш вошёл в тренерский штаб Парфёнова
Футбол / РПЛ 0
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Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова.

«Не Анри, а Анри Енверович. Привыкаем и запоминаем. Теперь только так. С сегодняшнего дня Анри Хагуш будет работать в тренерском штабе Дмитрия Парфёнова», — сообщается в «твиттере» тульского «Арсенала».

«На сборе мы обсудили дальнейшую футбольную карьеру Анри в «Арсенале». Я предложил ему на выбор остаться в команде в качестве игрока или попробовать себя на тренерском поприще. Он выбрал второй вариант. Хагуш в команде уже семь лет, сделал для клуба очень много и обладает бесценным опытом, которым может поделиться с ребятами. «Арсенал» — это большая семья, где своих не бросают. Уверен, из Анри в будущем может получиться сильный тренер, для этого у него всё есть, нужно только учиться и работать», — цитирует руководителя «Арсенала» Гурам Аджоев пресс-служба клуба.

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