«Не Анри, а Анри Енверович». Защитник «Арсенала» Хагуш вошёл в тренерский штаб Парфёнова

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова.



«Не Анри, а Анри Енверович. Привыкаем и запоминаем. Теперь только так. С сегодняшнего дня Анри Хагуш будет работать в тренерском штабе Дмитрия Парфёнова», — сообщается в «твиттере» тульского «Арсенала».

«На сборе мы обсудили дальнейшую футбольную карьеру Анри в «Арсенале». Я предложил ему на выбор остаться в команде в качестве игрока или попробовать себя на тренерском поприще. Он выбрал второй вариант. Хагуш в команде уже семь лет, сделал для клуба очень много и обладает бесценным опытом, которым может поделиться с ребятами. «Арсенал» — это большая семья, где своих не бросают. Уверен, из Анри в будущем может получиться сильный тренер, для этого у него всё есть, нужно только учиться и работать», — цитирует руководителя «Арсенала» Гурам Аджоев пресс-служба клуба.