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Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш заразился коронавирусом

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба мадридского клуба в своём «твиттере». Он изолирован от команды и находится дома.

Фелиш является воспитанником «Порту». Форвард перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за € 127,2 млн. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провёл 25 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Фелиш вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды нападающий провёл 13 матчей, забил три гола и отдал результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 100 млн.

«Атлетико» в 19 матчах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» (24) располагается на 13-м месте. Ближайшим преследователем «Атлетико» остаётся мадридский «Реал» (40).

«Атлетико» обыграл «Кадис» и увеличил отрыв от «Реала» до 10 очков
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