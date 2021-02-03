ЦСКА сообщил о травме Игоря Дивеева
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму, сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».
Инцидент произошёл на вчерашней предыгровой тренировке. У 21-летнего футболиста была выявлена травма голеностопного сустава.
Из-за повреждения Дивеев не принимает участия в товарищеском матче с испанской «Мурсией», который проходит в эти минуты.
ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). Ближайшего преследователя, «Спартак», «армейцы» опережают на 2 очка. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 27 февраля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Дивеев: хотел бы попробовать свои силы в Европе. У каждого игрока РПЛ есть такое желание
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