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ЦСКА сообщил о травме Игоря Дивеева

ЦСКА сообщил о травме Игоря Дивеева
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму, сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

Инцидент произошёл на вчерашней предыгровой тренировке. У 21-летнего футболиста была выявлена травма голеностопного сустава.

Из-за повреждения Дивеев не принимает участия в товарищеском матче с испанской «Мурсией», который проходит в эти минуты.

ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). Ближайшего преследователя, «Спартак», «армейцы» опережают на 2 очка. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 27 февраля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

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