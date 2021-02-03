УЕФА назвал Артёма Дзюбу и Марио Фернандеса ключевыми игроками сборной России

УЕФА определил ключевых игроков сборной России в преддверии чемпионата Европы—2020. Ими названы защитник ЦСКА Марио Фернандес и нападающий «Зенита» Артём Дзюба.
«Форвард клуба из Санкт-Петербурга забил три гола на ЧМ-2018 и унаследовал капитанскую повязку у Игоря Акинфеева. Дзюба по-прежнему является лидером Российской Премьер-Лиги по голам и передачам. Фернандес незаменим: он крепкий защитник и опасен при движении вперёд. Именно его точный удар головой принёс России серию пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией», — говорится в статье, опубликованной на официальном сайте УЕФА.
Сборная России осенью завершила выступление в Лиге наций, не сумев пробиться в лигу A и оставшись в лиге B. Следующие встречи национальной команды намечены на март. 24 марта Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 3 февраля 2021
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