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Пирло: Роналду не мог ответить критикам ещё лучше

Пирло: Роналду не мог ответить критикам ещё лучше
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о решении заменить нападающего Криштиану Роналду в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером» (2:1), после того как португалец оформил дубль.

«Я понимаю, что Роналду был недоволен заменой, но было правильно дать ему отдых перед матчем в Серии А, даже если речь шла о нескольких минутах. Криштиану не мог ответить критикам ещё лучше, чем сегодня. Наш состав полон чемпионов, и мы должны извлекать из этого максимум», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится 9 февраля в Турине. Вторую путёвку в финал разыграют между собой «Наполи» и «Аталанта».

Видеообзор матча «Интер» — «Ювентус»:

«Всем становится трудно с нами играть». Андреа Пирло — о победе «Ювентуса» над «Интером»
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