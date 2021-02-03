Пирло: Роналду не мог ответить критикам ещё лучше

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о решении заменить нападающего Криштиану Роналду в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером» (2:1), после того как португалец оформил дубль.



«Я понимаю, что Роналду был недоволен заменой, но было правильно дать ему отдых перед матчем в Серии А, даже если речь шла о нескольких минутах. Криштиану не мог ответить критикам ещё лучше, чем сегодня. Наш состав полон чемпионов, и мы должны извлекать из этого максимум», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на RAI Sport.



Ответный матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится 9 февраля в Турине. Вторую путёвку в финал разыграют между собой «Наполи» и «Аталанта».

Видеообзор матча «Интер» — «Ювентус»: