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ЦСКА победил испанскую «Мурсию» во второй раз за неделю

ЦСКА победил испанскую «Мурсию» во второй раз за неделю
Футбол / РПЛ 0
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ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с испанской командой «Мурсия». Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Армейцы» вышли вперёд уже на 6-й минуте матча. Автогол забил защитник Франсиско Молинеро, пытавшийся помешать нападающему Илье Шкурину. На 61-й минуте соперник восстановил равновесие усилиями полузащитника Хесуса Каррильо. Спустя всего 10 минут ЦСКА вновь забил — отличился Шкурин. Точку в противостоянии на 87-й минуте поставил хавбек москвичей Никола Влашич, реализовав пенальти.

Напомним, ЦСКА и «Мурсия» уже встречались шесть дней назад. Тогда «армейцы» разгромили соперника со счётом 5:0.

ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (41). В первом матче после зимнего перерыва «армейцы» сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 27 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 февраля 2021, среда. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Мурсия
Мурсия, Испания
1:0 Шкурин – 6'   1:1 Каррильо – 61'   2:1 Шкурин – 71'   3:1 Влашич – 87' (пен)
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