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«Химки» прошли лицензирование РФС, к клубу есть претензии

«Химки» прошли лицензирование РФС, к клубу есть претензии
Футбол / РПЛ 0

Подмосковные «Химки» прошли лицензирование Российского футбольного союза (РФС) на следующий сезон, сообщили источники «Чемпионата». Информацию об этом подтвердил директор службы коммуникаций РФС Кирилл Мельников.

«РФС выдал лицензию ФК «Химки» и определил действия клуба по выполнению требований по замене юрлица участника соревнований для завершении этой процедуры на одном из заседаний исполкома или бюро исполкома РФС», — сказал он.

Однако, по нашей информации, к клубу есть претензии по медицинскому регламенту, а также вопросам развития молодёжной политики клуба. «В клубе не оказалось главы молодёжного сектора, который подпадает под критерии лицензирования», — отметил источник в «Химках». Последний пункт клуб должен выполнить до 1 апреля 2021 года.

К «Химкам» есть претензии от РФС. Клуб покинул Ширко
Подмосковная команда не без труда смогла выполнить требования РФС.
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