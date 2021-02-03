«Химки» прошли лицензирование РФС, к клубу есть претензии

Подмосковные «Химки» прошли лицензирование Российского футбольного союза (РФС) на следующий сезон, сообщили источники «Чемпионата». Информацию об этом подтвердил директор службы коммуникаций РФС Кирилл Мельников.
«РФС выдал лицензию ФК «Химки» и определил действия клуба по выполнению требований по замене юрлица участника соревнований для завершении этой процедуры на одном из заседаний исполкома или бюро исполкома РФС», — сказал он.
Однако, по нашей информации, к клубу есть претензии по медицинскому регламенту, а также вопросам развития молодёжной политики клуба. «В клубе не оказалось главы молодёжного сектора, который подпадает под критерии лицензирования», — отметил источник в «Химках». Последний пункт клуб должен выполнить до 1 апреля 2021 года.
- 3 февраля 2021
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