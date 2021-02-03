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Кавазашвили: Селихов не может набраться смелости, чтобы уйти из «Спартака». Чего он ждёт?

Кавазашвили: Селихов не может набраться смелости, чтобы уйти из «Спартака». Чего он ждёт?
Футбол / РПЛ 0
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о ситуации голкипера красно-белых Александра Селихова, не получающего игровой практики после травм.

«Посоветовал бы нашему классному вратарю Селихову пойти по пути Глушенкова. Он не может набраться смелости, чтобы перейти из «Спартака» в другую команду. Столько лет сидит в запасе и никак не может найти себе место… За два года он попросту пропал.

Не слышал его слов об уходе из «Спартака». Ни один футболист не может доказать на словах, что он сильнее — нужно заниматься этим на поле. На сегодняшний день Максименко выступает неплохо. Не блестяще, как нам всем хотелось бы, но он ведь молодой ещё. Селихов же пересидел, давно надо было уходить. Чего он ждёт-то? Не понимаю», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Селихов не играет уже почти два года! Он хочет уйти из «Спартака»
Последний раз голкипер появлялся на поле в апреле 2019 года в матче против ЦСКА.
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