Александр Ширко покинул пост директора академии «Химок», сообщают источники «Чемпионата». Специалист являлся директором академии клуба, ранее был известен по выступлениям за «Спартак». Согласно документации, которой располагает «Чемпионат», пока Ширко остаётся юридически директором академии.

«Фактически он покинул свою должность ещё до Нового года. Скоро будет объявлен новый директор», — рассказал один из собеседников.



Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. От зоны стыковых матчей подопечные Игоря Черевченко оторвались на 11 очков. Напомним, чемпионат России возобновится в конце февраля. «Химки» примут дома «Уфу».