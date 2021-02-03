Нияз Акбаров сменит Александра Ширко на посту директора академии «Химок»

Место директора академии «Химок» должен занять Нияз Акбаров, который сменит на этом посту Александра Ширко. Акбаров известен по работе в структурах «Рубина» и «Урала». В 2012 году главный тренер казанцев Курбан Бердыев обрушился с критикой на Акбарова. По его словам, когда Акбаров, как только пришёл в школу «Рубина» из «КАМАЗа» для работы с молодёжью, сразу же начал делать те перестроения, «которые противоречат нашим принципам и внутреннему духу». Несмотря на это, Акбаров сумел дальше поработать в клубе.



После Нового года Акбаров начал знакомиться с Академией клуба и знакомиться с тренерами. Параллельно с этим у него возникли сложности с тем, чтобы занять вакантное место, которое осталось после Ширко. У некоторых представителей руководства подмосковного спорта потенциальный кандидат вызывает большие вопросы, и пока его не хотят там видеть.

«По некоторым его методикам есть вопросы. Несмотря на то что он уже несколько недель находится в структуре академии и проводит в ней занятия, утверждать его в руководстве подмосковного спорта не хотят. За него выступает непосредственно руководство клуба», — говорил источник в руководстве минспорта Подмосковья.



Однако сегодня, 3 февраля, все стороны пришли к компромиссу, и ожидается, что Акбаров возглавит Академию.