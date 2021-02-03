Рональд Куман: останется ли Месси в «Барселоне»? Я не уверен в этом

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил неуверенность, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси останется в клубе.



«Останется ли Месси в «Барселоне»? Я не уверен в этом. Конечно, я надеюсь на это, потому что он по-прежнему отличный игрок и всё ещё выигрывает матчи для нас, для команды. Мне нравится его тренировать. Видеть его качества на тренировках каждый день – это невероятно. Он пришёл в «Барселону» совсем ребёнком. Я всё ещё не могу представить его в футболке другого клуба», — цитирует Кумана The Athletic.



Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба, но контракт остался в силе. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 18 матчах испанской Примеры, забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Месси – лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS