Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рональд Куман: останется ли Месси в «Барселоне»? Я не уверен в этом

Рональд Куман: останется ли Месси в «Барселоне»? Я не уверен в этом
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил неуверенность, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси останется в клубе.

«Останется ли Месси в «Барселоне»? Я не уверен в этом. Конечно, я надеюсь на это, потому что он по-прежнему отличный игрок и всё ещё выигрывает матчи для нас, для команды. Мне нравится его тренировать. Видеть его качества на тренировках каждый день – это невероятно. Он пришёл в «Барселону» совсем ребёнком. Я всё ещё не могу представить его в футболке другого клуба», — цитирует Кумана The Athletic.

Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба, но контракт остался в силе. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 18 матчах испанской Примеры, забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Месси – лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021