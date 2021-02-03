Амур Калмыков: Игнашевич хочет сделать из меня «торпедовского Лукаку»

Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков рассказал о сборах клуба и свой роли на поле.



«В Евпатории на первом сборе мы больше занимались беговой работой, в зале работали через день. Хорошую базу заложили. Здесь, в Турции, первые четыре дня тоже много работали над физикой, а потом пошли тренировочные матчи. Если сравнивать с концовкой первой части сезона, то и по настроению, и по физическому состоянию сейчас точно чувствую себя лучше, потому что перед паузой в чемпионате я немного сдал. А сейчас, как сказал Дмитрий Головко, с «Балтикой» неплохо выглядел физически, бегал много, финтов достаточно сделал, только забить не получилось.



В некоторых аспектах, которые важны, я до сих пор не прибавил, приходится над этим работать. Ни для кого уже не секрет, что Игнашевич хочет сделать из меня «торпедовского Лукаку». Я раньше так пристально за ним не наблюдал, но понимаю, что он приносит очень много пользы команде. Да и по габаритам мы с ним похожи. Когда команде тяжело, Лукаку очень классно цепляется за мячи при выносах и этим помогает защите немного отдохнуть», — цитирует Калмыкова пресс-служба «Торпедо».

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