Защитник «Локомотива» Лысцов: ходить в церковь, молиться — это и есть моя жизнь

Защитник московского «Локомотива» Виталий Лысцов рассказал о своей религиозности.



«Вера в бога помогает мне справляться со многими факторами в жизни. Это и есть моя жизнь — ходить в церковь, ездить в купель, молиться. Я становлюсь добрее, отбрасываю негатив. Смотрю на многие вещи с чистой совестью и разумом. Понимаю, что некоторые вещи, которые могут меня задеть, — на самом деле ерунда.



Кто привёл меня в храм? Мы с мамой часто ходили. Если едем на кладбище к бабушке, обязательно зайдём в храм, поставим свечки за всех», — приводит слова Лысцова пресс-служба «Локомотива».



Лысцов является воспитанником «Локомотива», а вернулся в клуб в прошлом году. До этого выступал за «Крылья Советов» и португальские команды. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 3 матча в Российской Премьер-Лиге.

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