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«Борнмут» уволил главного тренера, который суммарно провёл в клубе 20 лет

«Борнмут» уволил главного тренера, который суммарно провёл в клубе 20 лет
Футбол / Англия 0
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«Борнмут» на своём официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером команды Джейсоном Тиндаллом.

Специалист был отправлен в отставку в связи с последними результатами коллектива. В клубе считают, что в данный момент команде необходима смена тренера, чтобы выполнить задачи, поставленные перед началом сезона.

Тиндалл возглавил «Борнмут» прошлым летом, а до этого работал ассистентом наставника и выступал за «вишен» в качестве футболиста. Суммарно он провёл в клубе 20 лет.

«Борнмут» одержал последнюю победу в начале января. После этого команда сыграла вничью и потерпела четыре поражения подряд. В настоящее время «вишни», набрав 42 очка в 27 турах, занимают шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, замыкая зону стыковых матчей за выход в английскую Премьер-лигу.

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