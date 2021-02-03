«Борнмут» уволил главного тренера, который суммарно провёл в клубе 20 лет

«Борнмут» на своём официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером команды Джейсоном Тиндаллом.
Специалист был отправлен в отставку в связи с последними результатами коллектива. В клубе считают, что в данный момент команде необходима смена тренера, чтобы выполнить задачи, поставленные перед началом сезона.
Тиндалл возглавил «Борнмут» прошлым летом, а до этого работал ассистентом наставника и выступал за «вишен» в качестве футболиста. Суммарно он провёл в клубе 20 лет.
«Борнмут» одержал последнюю победу в начале января. После этого команда сыграла вничью и потерпела четыре поражения подряд. В настоящее время «вишни», набрав 42 очка в 27 турах, занимают шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, замыкая зону стыковых матчей за выход в английскую Премьер-лигу.
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