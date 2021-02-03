Ещё один футболист покинул «Тамбов»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова подтвердила, что полузащитник Валерий Чуперка покинул команду.
«Мы с Валерием Чуперкой сделали соглашение о расторжении контракта. Футболист покинул «Тамбов». Больше новостей пока нет. Собрание, как и было запланировано, состоится 8 февраля», — сказала Коновалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее об уходе Чуперки из «Тамбова» сообщил «Матч ТВ». Чуперка выступал за «Тамбов» с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 встречах чемпионата России и забил 2 гола.
Напомним, Российский футбольный союз запретил «Тамбову» регистрировать новичков. Клуб также обязали выплатить долги четырём футболистам. Запрет на трансферы может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению тамбовчан в случае исполнения обязательств перед игроками.
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