«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бёрнли» — «Манчестер Сити».
Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты — Константин Хатцидакис и Эдвард Смарт. Резервный арбитр — Энтони Тейлор.
«Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (22) располагается на 15-м месте в таблице.
В последний раз «Бёрнли» смог отобрать очки у «Манчестер Сити» в феврале 2018 года, когда команды сыграли вничью со счётом 1:1. Матч «Бёрнли» и «Манчестер Сити» в первом круге завершился со счётом 5:0 в пользу горожан.
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