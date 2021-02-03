Николя Анелька занял пост спортивного директора клуба из четвёртого дивизиона Франции

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Николя Анелька назначен на пост спортивного директора «Йера», сообщается на официальном сайте французского клуба.

«С гордостью и уважением большая семья ФК „Йер“ приветствует в своих рядах профессионала такого уровня, как Николя Анелька», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Анелька работал играющим тренером в «Шанхай Шэньхуа» с 2012 по 2013 год, а в 2015 года занимал аналогичный пост в индийском клубе «Мумбаи Сити». С 2018 года Анелька тренировал молодёжную команду «Лилля». Во время игровой карьеры Анелька выступал за «ПСЖ», «Арсенал», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», туринский «Ювентус» и другие команды.



«Йер» выступает в четвёртом по силе дивизионе Франции.