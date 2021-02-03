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«Ахмат» обыграл «Лиепаю» в товарищеском матче благодаря голу Семёнова

«Ахмат» обыграл «Лиепаю» в товарищеском матче благодаря голу Семёнова
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Ахмат» встречался с латвийским клубом «Лиепая». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Корнелия Делюкс» в Белеке (Турция) и завершилась победой грозненцев со счётом 1:0.

На 33-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. Результативную передачу отдал полузащитник грозненской команды Бернард Бериша.

«Ахмат», набрав 26 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда находится в 12 очках от зоны стыковых матчей, а от зоны еврокубков её отделяют 5 очков.

В первом матче после зимнего перерыва «Ахмату» предстоит сыграть с московским «Динамо». Встреча чемпионата России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 февраля 2021, среда. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 0
Лиепая
Лиепая, Латвия
1:0 Семёнов – 33'
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