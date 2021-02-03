«Ахмат» обыграл «Лиепаю» в товарищеском матче благодаря голу Семёнова

В товарищеском матче «Ахмат» встречался с латвийским клубом «Лиепая». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Корнелия Делюкс» в Белеке (Турция) и завершилась победой грозненцев со счётом 1:0.



На 33-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. Результативную передачу отдал полузащитник грозненской команды Бернард Бериша.



«Ахмат», набрав 26 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда находится в 12 очках от зоны стыковых матчей, а от зоны еврокубков её отделяют 5 очков.



В первом матче после зимнего перерыва «Ахмату» предстоит сыграть с московским «Динамо». Встреча чемпионата России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.