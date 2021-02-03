«Ливерпуль» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15
Сегодня, 3 февраля, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи мерсисайдцев с «чайками».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Пол Тирни.
Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (21) — на 17-м месте. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (44).
Матч первого круга «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» состоялся 28 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
21:28
-
21:15
-
21:13
-
21:07
-
21:04
-
21:01
-
20:50
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
20:01
-
19:55
-
19:55
-
19:53
-
19:38
-
19:25
-
19:23
-
19:12
-
19:04
-
19:01
-
18:54
-
18:53
-
18:42
-
18:23
-
18:13
-
17:55
-
17:45
-
17:35Ещё один футболист покинул «Тамбов» Эксклюзив
-
17:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам