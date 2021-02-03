«Ливерпуль» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи мерсисайдцев с «чайками».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Пол Тирни.



Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (21) — на 17-м месте. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (44).



Матч первого круга «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» состоялся 28 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.