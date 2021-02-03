Алексей Ионов включён в заявку «Краснодара» на плей-офф Лиги Европы

Полузащитник Алексей Ионов попал в заявку «Краснодара» на матчи плей-офф Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА. В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо». Встречи пройдут 18 и 25 февраля.



Напомним, Ионов не играл за «Краснодар» в матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, так как перешёл в стан «быков» из «Ростова» после того, как выступил в квалификации Лиги Европы УЕФА.



Полностью заявка «Краснодара» выглядит следующим образом:



вратари — Евгений Городов, Матвей Сафонов, Денис Адамов;

защитники — Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров;

полузащитники — Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ольссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни де Вильена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Алексей Ионов;

нападающие — Ари, Магомед-Шапи Сулейманов, Евгений Марков, Маркус Берг.