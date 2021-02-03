Игроки «Спартака» играют в пейнтбол на сборе в Дубае. Видео
Пресс-служба «Спартака» на YouTube-канале выложила видео, в котором футболисты красно-белых играют в пейнтбол.
«В перерыве между тренировками на сборе в Дубае команду ждал сюрприз — игра в пейнтбол. Парни наконец-то смогли выпустить пар после тяжёлых нагрузок, а главным объектом для охоты по традиции стал Владимир «Сербский зверь» Чепзанович. Эмоции песчаного боя — в нашем видео!» — говорится в описании ролика на странице «Спартака» в «Твиттере».
Тренировочные сборы «Спартака» продлятся до 8 февраля. Московский клуб выиграл первый товарищеский матч — с «Пахтакором» из Узбекистана (2:1). Следующая встреча красно-белых запланирована на 6 февраля. Соперником «Спартака» станет солигорский «Шахтёр» (Беларусь).
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