Игроки «Спартака» играют в пейнтбол на сборе в Дубае. Видео

Пресс-служба «Спартака» на YouTube-канале выложила видео, в котором футболисты красно-белых играют в пейнтбол.

«В перерыве между тренировками на сборе в Дубае команду ждал сюрприз — игра в пейнтбол. Парни наконец-то смогли выпустить пар после тяжёлых нагрузок, а главным объектом для охоты по традиции стал Владимир «Сербский зверь» Чепзанович. Эмоции песчаного боя — в нашем видео!» — говорится в описании ролика на странице «Спартака» в «Твиттере».

Тренировочные сборы «Спартака» продлятся до 8 февраля. Московский клуб выиграл первый товарищеский матч — с «Пахтакором» из Узбекистана (2:1). Следующая встреча красно-белых запланирована на 6 февраля. Соперником «Спартака» станет солигорский «Шахтёр» (Беларусь).