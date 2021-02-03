Источник: «Уфа» арендует защитника «Сток Сити»

Австрийский защитник «Сток Сити» Мориц Бауэр перейдёт в «Уфу» на правах аренды до конца сезона, сообщает Sport24. В контракте не прописана опция выкупа.

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков не подтвердил, но и не опроверг информацию о договорённостях по Бауэру. «Давайте пару дней подождём. Больше пока ничего не могу сказать», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Бауэр перешёл из «Рубина» в «Сток Сити» в январе 2018 года. Действующий контракт Бауэра со «Сток Сити» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне Бауэр выступал на правах аренды за «Селтик», провёл девять матчей в чемпионате Шотландии, в которых отдал две голевые передачи. За сборную Австрии защитник провёл шесть матчей.