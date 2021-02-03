Бруну Фернандеш — лучший январский трансфер АПЛ по версии BBC. Видич — на третьем месте

Британский медиахолдинг BBC провёл на своем сайте голосование на звание лучшего январского трансфера в истории английской Премьер-лиги.



В опросе участвовали трансферы защитников Неманьи Видича, Патриса Эвра и полузащитника Бруну Фернандеша, (все — в «Манчестер Юнайтед»), защитника Вирджила ван Дейка и нападающих Луиса Суареса, Филиппе Коутиньо (все — в «Ливерпуль»), нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга (в «Арсенал»), Неманьи Матича и Гари Кэхилла (в «Челси»), Шеймуса Коулмана (в «Эвертон»).



Первое место по итогам голосования занял Бруну Фернандеш, набравший 31% голосов. Португалец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» 29 января 2020 года за € 55 млн. За это время Фернандеш провёл 36 матчей в АПЛ, забил 20 голов и отдал 17 результативных передач.



Второе место в голосовании занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, набравший 26% голосов. Нидерландец присоединился к красным 1 января 2018 года. За его переход мерсисайдцы заплатили «Саутгемптону» € 84,65 млн.



Третье место досталось трансферу Неманьи Видича из московского «Спартака» в «МЮ». Серб, набравший в голосовании 15%, присоединился к манкунианцам 5 января 2006 года. Красно-белые получили за переход защитника € 10,5 млн.

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