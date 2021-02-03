Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Самолёт с Мертенсом на борту выкатился с полосы при посадке

Самолёт с Мертенсом на борту выкатился с полосы при посадке
Футбол / Италия 0

Частный самолёт с нападающим «Наполи» и сборной Бельгии Дрисом Мертенсом на борту совершил неудачную посадку в Антверпене, сообщает Het Nieuwsblad.

Мертенс возвращался на родину, чтобы продолжить реабилитацию после травмы лодыжки. Из-за проливного дождя пилоты не смогли удержать самолёт в пределах взлётно-посадочной полосы. Самолёт выехал на траву и остановился. Сообщается, что Мертенс не пострадал. На борту воздушного судна также находилась собака футболиста Джульетта.

Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из эйндховенского ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. В нынешнем сезоне Мертенс принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. С 2011 года Мертенс вызывается в сборную Бельгии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021