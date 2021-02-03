Самолёт с Мертенсом на борту выкатился с полосы при посадке
Частный самолёт с нападающим «Наполи» и сборной Бельгии Дрисом Мертенсом на борту совершил неудачную посадку в Антверпене, сообщает Het Nieuwsblad.
Мертенс возвращался на родину, чтобы продолжить реабилитацию после травмы лодыжки. Из-за проливного дождя пилоты не смогли удержать самолёт в пределах взлётно-посадочной полосы. Самолёт выехал на траву и остановился. Сообщается, что Мертенс не пострадал. На борту воздушного судна также находилась собака футболиста Джульетта.
Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из эйндховенского ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. В нынешнем сезоне Мертенс принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. С 2011 года Мертенс вызывается в сборную Бельгии.
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