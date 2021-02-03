«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: у «горожан» в старте выйдут три центральных защитника

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Манчестер Сити» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс, Корк, Гудмундссон, Вествуд, Выдра, Макнил, Родригес.



Запасные: Пикок-Фаррел, Бардсли, Дрисколл-Гленнон, Данн, Лонг, Нарти, Бенсон, Стивенс, Мумбонго.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Диаш, Лапорт, Канселу, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Марез, Стерлинг, Б. Силва, Жезус.



Запасные: Стеффен, Уолкер, Эрик Гарсия, Б. Менди, Фернандиньо, Фоден, Гомес, Зинченко, Ферран Торрес.



Впервые в АПЛ сезона-2020/2021 в стартовом составе «горожан» на поле появятся сразу три центральных защитника — англичанин Джон Стоунс, португалец Рубен Диаш и француз Эмерик Лапорт.



«Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (22) располагается на 15-м месте в таблице.



Матч «Бёрнли» и «Манчестер Сити» в первом круге завершился со счётом 5:0 в пользу горожан.