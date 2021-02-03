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Жозе Моуринью рассказал о сроках возвращения Гарри Кейна на поле

Жозе Моуринью рассказал о сроках возвращения Гарри Кейна на поле
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о сроках возвращения нападающего «шпор» Гарри Кейна.

«Гарри Кейн доволен процессом восстановления. Конечно, мы тоже счастливы его скорым возвращением на поле. Я думаю, что говорить, что на следующей неделе Кейн уже будет играть — это не оптимизм, а следствие его быстрого восстановления.

Мы в предвкушении. Мы были немного напуганы, когда после первого тайма матча с „Ливерпулем“ он попросил замену, но теперь мы гораздо более позитивны. На следующей неделе мы играем с „Эвертоном“ и „Манчестер Сити“. Я думаю, что на один из этих матчей он должен вернуться», — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.

В АПЛ сезона-2020/2021 Гарри Кейн провёл 19 матчей, забил 12 мячей и совершил 11 результативных передач.

«Тоттенхэм», набрав 33 очка в 20 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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