«Давай, команда-победитель!» Хендрикс по-русски отреагировал на пост «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал пост красно-белых в «Инстаграме» о победе команды нидерландца в мини-турнире на вечерней тренировке.
«Давай, команда-победитель!» — написал Хендрикс.
В январе Хендрикс перешёл в московский клуб из ПСВ. Нидерландский игрок успешно прошёл медицинское обследование и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт. В «Спартаке» Йоррит будет выступать под 4-м номером.
Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.
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