Евсеев: в СССР тренеры публиковали свои взгляды в прессе. Рад, что традиция возродилась

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал появление своей колонки на «Чемпионате».

«Тренер должен иметь возможность донести до болельщиков свои мысли. Через матчи, через интервью. И через статьи. В СССР тренеры регулярно публиковали свои взгляды в прессе. Рад, что в последние несколько лет эта традиция возродилась», — написал Евсеев в «Инстаграме».

Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2017 года, а в начале октября 2020 года был отправлен в отставку. На момент увольнения команда занимала 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 10 туров. Евсеев также работал тренером в «Амкаре» и «СКА-Хабаровске». В качестве футболиста выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и «Сатурн». Шестикратный чемпион России, четыре раза становился обладателем Кубка страны.