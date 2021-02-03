Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги оштрафован за богохульство, сообщает Football Italia.



Специалист сделал недопустимый комментарий во время матча 19-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (2:1), который состоялся 24 января. Индзаги грозила дисквалификация на один матч, однако специалист пошёл на сделку с дисциплинарным комитетом лиги и признал свою вину. В итоге комитет обязал Индзаги выплатить штраф, размер которого не сообщается.



Римский «Лацио» набрал в 20 встречах 37 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (46). В следующем туре чемпионата Италии «Лацио» сыграет с «Кальяри». Встреча состоится 7 февраля в Риме.